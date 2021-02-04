到2025年年底，洛阳每万人公共交通车辆保有量达17标台

近日，我市出台优先发展公共交通实施意见和公交专用道管理办法。到2025年年底，城市公共交通出行量占机动化出行总量比例达50%；每万人公共交通车辆保有量达17标台。

近日，我市出台优先发展公共交通实施意见和公交专用道管理办法。到2025年年底，城市公共交通出行量占机动化出行总量比例达50%；每万人公共交通车辆保有量达17标台。

《洛阳市人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》要求，到今年年底，城市公共交通出行量占机动化出行总量比例达45%；每万人公共交通车辆保有量达15标台；城乡客运线路公交化运营比例达80%；公共交通站点500米覆盖率达98%；公共交通正点率达80%；早晚高峰公共汽电车平均运营时速达17公里；公共汽电车进场率达90%。

到2025年年底，城市公共交通出行量占机动化出行总量比例达50%；每万人公共交通车辆保有量达17标台；城乡客运线路公交化运营比例达100%；公共交通站点500米覆盖率达100%；公共交通正点率达90%；早晚高峰公共汽电车平均运营时速达20公里；公共汽电车进场率达100%。建成城市公共交通智能调度、公交行业监管、乘客出行服务三大应用平台；建成公共交通运营安全体系；因地制宜发展社区公交、短线公交；发展定制公交、旅游专线、大站快车、商务快线、通勤班车等。

《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市公交专用道管理办法的通知》目前已实施，有效期5年。该办法规定，8种情形下，特殊车辆和社会车辆可借用公交专用道：

符合《校车安全管理条例》规定的校车，且正在运载学生；警车、消防车、救护车、工程救险车等，且正在执行紧急任务；清障施救车辆等，且正在实施施救任务；交通管制、道路塌陷、火灾、爆炸等特殊情况下，在交警指挥下借用公交专用道；企、事业单位的大、中型通勤车；大、中型旅游客车和中、短途客运车辆在非早晚高峰时段可借用行驶，但严禁停靠；社会车辆因出入沿路单位而短暂穿越；公安机关交通管理部门允许的其他情形。(记者 赵硕 通讯员 闫国定)