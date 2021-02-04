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防汛救灾优秀志愿服务先进典型宣传推选活动开始申报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.13 08:39

　　近日，记者从市文明办获悉，为广泛学习宣传先进典型，弘扬志愿服务精神，我市将开展防汛救灾优秀志愿者、优秀志愿服务组织、优秀志愿服务工作者宣传推选活动。

　　此次先进典型宣传推选活动的条件如下：

　　优秀志愿者

　　在受灾地区积极参与水上救援、抢修围堵堤坝、转移安置群众、搬运分发物资、后勤保障服务、排涝清淤、防疫消杀、心理疏导等志愿服务活动，服务时间不少于5天、表现突出的志愿者。

　　优秀志愿服务组织

　　一是自带冲锋舟、皮划艇等设备，在救灾一线开展水上救援、应急救援的市内外救援队，原则上要求具有法人身份、队员20人以上、在灾区工作5天以上。二是在灾区开展物资运输分发、捐赠物资协调、餐饮服务、消毒消杀、心理疏导等有关救灾工作的市内外志愿服务组织，原则上要求具有法人身份、人数10人以上、在灾区工作5天以上。

　　优秀志愿服务工作者

　　充分发挥新时代文明实践中心(所、站)在防汛救灾中的组织动员作用，迅速动员本地的志愿者开展防汛救灾，积极有效协调救援队伍和救灾物资，建立、完善应急救援志愿服务体系，为防汛救灾作出突出贡献，包含各级文明办、新时代文明实践中心(所、站)等在一线参与防汛救灾的志愿服务工作者。

　　本次活动拟评选市级优秀志愿者50名，市级优秀志愿服务组织20支(水上救援队10支，其他志愿服务组织10支)，市级优秀志愿服务工作者30名。市文明办将对各县(区)、各单位上报材料进行统一审核，组织评审，特别优秀者将向省里推荐。(记者 贾臻 通讯员 张宏波)
[ 责任编辑：崔利利]
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