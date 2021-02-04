雷锋精神代代传 志愿之花处处开（从党的精神谱系中汲取力量）

“雷锋是时代的楷模，雷锋精神是永恒的”“你们要做雷锋精神的种子”“雷锋精神，人人可学；奉献爱心，处处可为”“雷锋精神的核心内涵就是他身上所具有的信念的能量、大爱的胸怀、忘我的精神、进取的锐气”“要倡导社会文明新风，带头学雷锋，积极参加志愿服务”……习近平总书记曾多次动情地谈到雷锋精神，号召把雷锋精神代代传承下去。

精神要义

“雷锋是时代的楷模，雷锋精神是永恒的”“你们要做雷锋精神的种子”“雷锋精神，人人可学；奉献爱心，处处可为”“雷锋精神的核心内涵就是他身上所具有的信念的能量、大爱的胸怀、忘我的精神、进取的锐气”“要倡导社会文明新风，带头学雷锋，积极参加志愿服务”……习近平总书记曾多次动情地谈到雷锋精神，号召把雷锋精神代代传承下去。半个多世纪以来，“雷锋”已远远超出个人称谓，也远远超出他所生活的时代。雷锋精神已经成为中华民族精神的重要内容，它体现了中华民族的传统美德，顺应了社会进步的时代潮流，彰显了我们党全心全意为人民服务的先进本色，内涵丰富、意蕴深刻，是一面永不褪色、永放光芒的心灵旗帜。

志愿者投身疫情防控

近日，为了做好疫情防控，我市党员志愿者、“银发”志愿者、巾帼志愿者等各行各业的志愿者积极投身防控一线，他们深入高速路口、乡村路口、社区门口、公交站亭等场所，以实际行动弘扬无私奉献的雷锋精神。

在老城区金业路雷锋广场，近年来，河洛人在这里开展各种各样的学雷锋志愿服务活动，这是对雷锋最好的纪念，也是赋予雷锋精神新时代内涵的生动实践。

历经岁月，雷锋精神激励着一代代河洛人，涌现出越来越多雷锋精神传承者。

几十年如一日看守煤堆的女工赵春娥，她每天猫着腰用手把漏在石缝里的煤抠出来，十个手指经常磨得鲜血淋漓。她助人为乐，是出了名的“活雷锋”。在患癌症期间，她仍坚持为五保户、军烈属老人送煤送粮、打扫卫生、操劳家务，被誉为“党的好女儿”。

爱心的哥娄建党联合40多名的哥的姐，组建了“娄建党雷锋车队”。他们通过媒体公布联系方式，24小时随叫随到。怕赶不上火车的、需要接站的、要到医院就医的……接到求助，他们用善举温暖他人，奉献爱心，传递温情。

涧西区武汉路社区为打通服务群众“最后一公里”，建设学雷锋志愿服务站，成立“红色萤火虫”党员、“快乐大妈”调解、张超伟救援等7支志愿服务队，推动了学雷锋志愿服务活动在社区蓬勃开展。

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