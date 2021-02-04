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徐衣显在我市疫情防控灾后重建暨经济运行工作会议上强调：坚定信心守住底线统筹兼顾真抓实干 努力实现经济进民生好社会稳态势优
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.13 08:42

　　昨日上午，全省疫情防控、灾后重建暨经济运行视频调度会议结束后，市委副书记、代市长徐衣显立即就贯彻全省会议精神、做好我市工作作出具体安排，强调要认真落实省委省政府要求，对照省里指出的相关问题，全面梳理自查，切实改进提升，进一步坚定信心、守住底线、统筹兼顾、真抓实干，确保各项举措落实落到位，努力实现经济进、民生好、社会稳、态势优。

　　徐衣显强调，要从严从紧从细从实抓好常态化疫情防控工作，扎紧扎牢“四个口袋”，坚持人物同防，织密织牢群防群控防线，严守把牢“外防输入”的关口，坚决守住不发生本地感染的底线，全力守护人民群众生命安全和身体健康。要推动防汛救灾与灾后重建“两篇文章”有序衔接，全面细致排查城乡群众、学校、养老等房屋场所，坚决做到“危房不住人、住人无危房”。要认真落实中央直达资金管理要求，加强中央财政补助资金监管，加快支出，尽快发挥资金效益，让受灾企业、群众尽早获益。要严格落实防止返贫监测和帮扶机制要求，加强动态监测，落实帮扶政策，做好稳岗就业，坚决防止因灾因疫返贫致贫。要锚定年度目标，坚持项目为王，扎实推进“万人助万企”“三个一批”活动和招商引资工作，保障优势企业加快生产，帮助困难企业渡过难关，确保经济运行稳定恢复、稳中向好。要立足我市实际，抢抓发展机遇，认真梳理产业链，精准打通供应链，确保安全可靠有韧性、动态平衡有活力。要聚焦关键环节，坚持结果导向，强化督导检查，找准症结，对症下药，帮助基层出点子、谋思路、想办法，着力解决实际问题，切实提高督查实效。市政府各部门要按照“13710”工作要求，进一步提高工作标准、转变工作作风，扎实工作基础、细化工作流程，抓专班、专班抓，抓专业、专业抓，抓专责、专责抓，抓重点、重点抓，抓关键、关键抓，推动形成上下贯通、协同高效的制度体系和推进机制，确保各项工作尽快到位、尽早达效。

　　王琰君、侯占国参加会议。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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