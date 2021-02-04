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洛阳豫甲汽车零部件有限公司：增加研发投入 提升生产效能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.13 08:24

　　昨日，在洛阳豫甲汽车零部件有限公司新投用的第三条驱动轴自动生产线上，一台六关节机器人准确地将驱动轴送向数控机床进行加工。

　　该公司位于孟津区城关镇，是一家专业生产汽车半轴、拖拉机驱动轴及工程机械半轴的企业。为提升产能和产品质量，该公司在做好技术升级的同时，投资引进多条自动化生产线和智能化生产机器人，增加研发投入，增强竞争力，进一步提高市场占有率。（记者 梅占国 通讯员 陈静徽 王文会 摄）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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