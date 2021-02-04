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市委理论学习中心组举行集体学习（扩大）会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.13 08:23

　　昨日下午，市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)会，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和视察河南时的重要指示精神，教育引导广大党员领导干部深刻认识新发展阶段的新特征新要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，抢抓构建新发展格局战略机遇，加快推动产业高质量发展，夯实洛阳建强副中心、形成增长极的根基。受市委书记江凌委托，市委副书记、代市长徐衣显主持并讲话。

　　会上，中央财经大学教授、博士生导师戴宏伟以深入学习习近平总书记“七一”重要讲话、推动洛阳产业高质量发展为主题作了辅导报告，着眼立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的新时代要求，对洛阳推动产业转型升级、高质量发展，进行了全面深入辅导，并提出了很多富有见地的对策建议。

　　徐衣显在讲话中指出，产业是区域发展的核心动力。进入新发展阶段、面对新发展要求，洛阳建强副中心、形成增长极，必须以产业发展高质量支撑经济社会发展高质量。要把坚持产业强市摆上更加突出位置，定地位、定功能、定目标、定结构、定优势、定特色，引导全市上下将更多资源和精力投入到产业发展上，凝心聚力谋产业、齐心协力抓产业、创新实干兴产业，善用天时、优化地利、打造“产和”，推动产业规模地位、结构层次、质量效益、后劲优势与建强副中心、形成增长极的目标定位更加适合匹配。要把研究产业推进作为重中之重，增强“本领恐慌”紧迫感，聚焦洛阳产业发展重大课题，围绕传统产业怎么“转”、主导产业怎么“强”、新兴产业怎么“育”、未来产业怎么“谋”，善用改革的思路、市场的思维、创新的方法抓产业、强产业、优产业，加快形成学习产业、研究产业、推进产业、创新产业的浓厚氛围。要把产业发展的重点关键落地到位，充分发挥主观能动性，根据产业选择的需求性、关联性、先导性、支撑性、优势性、成长性等原则，按照清单化管理、图表化推进、手册化操作、模板化运行、机制化落实等要求，坚持专班机制、专责队伍、专业标准，以结果论英雄，确保洛阳“十四五”发展，在“十三五”显著成就的基础上迈上新台阶。

　　会议以视频形式召开，各县区设分会场。吴中阳、杨炳旭等在主会场参加会议。（记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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