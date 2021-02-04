洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

七夕将至， 来感受洛阳防疫“夫妻档”的别样浪漫
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.13 08:38

　　七夕将至，在疫情防控特殊节点，有许多夫妻并肩坚守在防疫一线。他们不仅没有时间准备礼物来表达爱意，甚至近在咫尺却不能相见。今日，让我们走近这些防疫“夫妻档”，感受他们的别样浪漫。

赵琳琳（左）和王贝贝

　　相距数百米 却难以见面

　　“媳妇儿，最近辛苦了，七夕我要给你做一顿大餐。”

　　“得了吧，你几点下班我还不知道？咱们把工作干好，让疫情早点儿过去才是正事儿……”

　　11日中午12点多，在瀍河区君河湾小区南区西门的疫情防控党员先锋岗上，43岁的赵琳琳对妻子王贝贝道出了七夕“情话”。这是十几天来，夫妻俩第一次在工作时间见面。

　　赵琳琳是瀍河区华林街道的工作人员，王贝贝是瀍河区人社局下沉人员。从7月底开始，夫妻俩参与疫情防控工作。

　　巧的是，在分配值班点时，赵琳琳和王贝贝被分到了君河湾小区南区的两个疫情防控党员先锋岗，一个在北门，一个在西门，相距只有三四百米，可从第一天值班到现在，夫妻俩在工作时间根本顾不上见面。

　　在疫情防控党员先锋岗值班，主要任务是查验健康码、督促居民戴口罩，工作虽然不难，但异常辛苦，从早上8点到晚上8点，值班人员几乎一刻也不能离开。

　　“为了疫情防控，我们辛苦点儿没啥，就是孩子没人管，偶尔会放心不下。”王贝贝说，“我们有一儿一女，女儿11岁，儿子4岁。在家里，大的带小的。到饭点时，我给他们叫外卖或者让大的领着小的去姥姥家吃饭。”

　　赵琳琳说，如果不是接受采访，他根本没意识到七夕要到了。“以目前的情况看，我们肯定不能一起过七夕。假如能过，我最想送她一些‘时间’，让她好好休息休息。”（记者 刘嘉仪 通讯员 李晓萌 文/图）

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·高龄产妇遇“狠心”医生 这个结局很暖心
  • ·八旬老人出现心包积液 竟是甲状腺惹的祸
  • ·医生：嘴角长唇疱疹一周左右可自愈 会传染
    		•
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
        为加强疫情防控、避免人员聚集，我市各博物馆已暂停开放。
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今后在洛阳，8种情形下可借用公交专用道
  • 隋唐大运河文化博物馆项目主体封顶
  • 现场多图！洛阳开展核酸检测和疫情处...
  • 江凌在调研教育工作时强调：优化资源...
  • 洛阳市区公园明日恢复开放 进园仍需预...
  • “洛阳制造”助力国内最大吨位V构转体...
  • 洛阳开展夜间集中消杀 消毒液啥成分？...
  • 洛阳对29大类56小类建设项目实施环评...
  • 洛阳今日阴天有中雨 局部地区有大雨或...
  • 中超第一阶段战罢 嵩山龙门队掀起“青...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳民航家属院：老旧...
    汝阳县：建设“四好农...
    洛阳老城区开展全域消...
    疫情防控，母女齐上阵！
    精彩热帖

    古仓街检测点掠影

    天然番茄

    老城十字街

    盐湖人像摄影
    /沿黄公路（新安段）
    /志愿者在行动
    /【光影瞬间】其乐融融的好姐妹
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605