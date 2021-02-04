七夕将至， 来感受洛阳防疫“夫妻档”的别样浪漫

七夕将至，在疫情防控特殊节点，有许多夫妻并肩坚守在防疫一线。他们不仅没有时间准备礼物来表达爱意，甚至近在咫尺却不能相见。今日，让我们走近这些防疫“夫妻档”，感受他们的别样浪漫。

七夕将至，在疫情防控特殊节点，有许多夫妻并肩坚守在防疫一线。他们不仅没有时间准备礼物来表达爱意，甚至近在咫尺却不能相见。今日，让我们走近这些防疫“夫妻档”，感受他们的别样浪漫。

赵琳琳（左）和王贝贝

相距数百米 却难以见面

“媳妇儿，最近辛苦了，七夕我要给你做一顿大餐。”

“得了吧，你几点下班我还不知道？咱们把工作干好，让疫情早点儿过去才是正事儿……”

11日中午12点多，在瀍河区君河湾小区南区西门的疫情防控党员先锋岗上，43岁的赵琳琳对妻子王贝贝道出了七夕“情话”。这是十几天来，夫妻俩第一次在工作时间见面。

赵琳琳是瀍河区华林街道的工作人员，王贝贝是瀍河区人社局下沉人员。从7月底开始，夫妻俩参与疫情防控工作。

巧的是，在分配值班点时，赵琳琳和王贝贝被分到了君河湾小区南区的两个疫情防控党员先锋岗，一个在北门，一个在西门，相距只有三四百米，可从第一天值班到现在，夫妻俩在工作时间根本顾不上见面。

在疫情防控党员先锋岗值班，主要任务是查验健康码、督促居民戴口罩，工作虽然不难，但异常辛苦，从早上8点到晚上8点，值班人员几乎一刻也不能离开。

“为了疫情防控，我们辛苦点儿没啥，就是孩子没人管，偶尔会放心不下。”王贝贝说，“我们有一儿一女，女儿11岁，儿子4岁。在家里，大的带小的。到饭点时，我给他们叫外卖或者让大的领着小的去姥姥家吃饭。”

赵琳琳说，如果不是接受采访，他根本没意识到七夕要到了。“以目前的情况看，我们肯定不能一起过七夕。假如能过，我最想送她一些‘时间’，让她好好休息休息。”（记者 刘嘉仪 通讯员 李晓萌 文/图）