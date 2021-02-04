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普莱柯投资建设洛阳中科科技园 打造全链条专业化创新创业平台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.13 08:23

　　“大众创业、万众创新”是经济活力之源，也是转型升级之道。近年，普莱柯生物工程股份有限公司把握“双创”机遇，充分利用技术、产业、资金等“双创”资源，投资建设洛阳中科科技园，着力营造良好的创业创新生态环境，全力推动“双创”升级，实现了本土生物医药产业集聚发展。

　　聚焦延链补链 打造高端产业集群

　　近日，在位于洛阳中科科技园的洛阳中科基因检测诊断中心有限公司检测实验室里，技术人员正在进行动物疫病检测工作。这家成立于2016年的企业如今已发展成为国内智慧化兽医领域的领军企业。

　　“进驻洛阳中科科技园，一方面是由于园区有全程‘保姆+管家式’的服务，良好的创业环境让我们能够一心一意搞科研；另一方面是普莱柯立足于动物疫病预防和治疗，中科基因立足于动物疫病检测诊断，作为产业链的上下游企业能够相互助力。”洛阳中科基因检测诊断中心有限公司总经理陈喜波说。

　　近年，普莱柯从产业发展角度聚焦延链补链，致力于推动行业上游的动物疫病检测产业孵化，着力打造高端产业集群。进驻洛阳中科科技园后，洛阳中科基因检测诊断中心有限公司依托普莱柯的孵化与推动，在国内率先开展了动物疫病监测独立实验室连锁业务，下一步将在食品安全检测等领域延展发力。

　　目前，该企业已在国内成立20余个省级标准实验室，业务范围实现全国重点区域全覆盖，企业自主研发的“中科名兽医”App率先成功应用于动物疫病检测，使目前的动物疫病诊断便捷度、效率成倍提高，掀起动物疫病检测行业的“智慧革命”。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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