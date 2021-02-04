注意！洛阳幼升小、小升初网上报名平台明日18时关闭

我市幼升小、小升初新生报名正在进行，符合入学条件的儿童少年，其家长须登录“河南省义务教育招生服务平台”(http://ywzs.jyt.henan.gov.cn，简称平台)进行网上报名。

我市幼升小、小升初新生报名正在进行，符合入学条件的儿童少年，其家长须登录“河南省义务教育招生服务平台”(http://ywzs.jyt.henan.gov.cn，简称平台)进行网上报名。市教育局相关负责人提醒，明日18时平台自动关闭后，将无法注册、编辑信息、更换报名点。此外，对于家长咨询较多的问题，该负责人进行了解答。

关键词：登录平台

●问：登录平台注册信息时显示“已注册”是咋回事？该咋办？

答：可能是因为该平台前期进行系统调试时，部分家长登录平台填写了相关信息。若平台显示“已注册”，家长又忘记账号、密码，可联系之前所报的学校进行查询、修改。

●问：注册信息时，孩子名字里有一个字的偏旁写错了。重新编辑信息时名字无法修改，这种情况该咋办？

答：可联系所报学校，由学校在后台删除报名信息后，家长重新报名。

●问：各县区学生是不是也要通过该平台报名？

答：各县区公办、民办学校招生政策，由各县区教育部门根据市教育局相关要求进行制定，具体情况可咨询各县区教育部门。