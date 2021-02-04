洛阳市中级人民法院：涉中高风险地区当事人案件 原则上采取线上开庭方式审理

昨日，记者从市中级人民法院获悉，该院出台在线庭审、申请延期等一系列措施，全力做好疫情防控期间诉讼服务，确保诉讼服务、疫情防控两不误。

昨日，记者从市中级人民法院获悉，该院出台在线庭审、申请延期等一系列措施，全力做好疫情防控期间诉讼服务，确保诉讼服务、疫情防控两不误。

5日上午，汝阳县人民法院通过远程视频的方式，线上开庭审理了一起危险驾驶刑事案件。庭审中，法官、检察官、被告人在线上“隔空对话”，庭审全程录音录像，画面清晰、语音流畅，庭审问答如同“面对面”。

“远程视频开庭不仅降低了疫情防控和押解的风险，还节省了司法成本，提高了审判效率。”市中级人民法院有关负责人介绍，该院根据当前疫情防控形势和要求，制定了包括远程视频庭审在内的多项措施，切实有效控制和降低疫情传播风险，确保各诉讼参与人及申诉信访人的生命安全、诉讼权利。

据介绍，疫情防控期间原则上不允许现场旁听庭审。若确有旁听需求的，可通过中国庭审公开网在线观看。另外，为减少人员聚集流动，市中级人民法院诉讼服务大厅实施限流管理，要求进入大厅等候办事的群众保持1.5米安全距离，事项办理完毕后立即离开。

该负责人表示，法院提倡各诉讼参与人特别是中高风险地区和有疫情发生地区(城市)旅居史的诉讼参与人采取非接触方式参与诉讼，通过移动微法院、河南法院诉讼服务网、律师服务平台办理立案、交费、调解、网上阅卷等诉讼事项。涉及中高风险地区当事人的案件，原则上采取线上开庭的方式进行审理，具体开庭时间、方式等事项，承办法官会与当事人沟通、联系。当事人、诉讼代理人因感染新冠肺炎正在治疗、隔离期间或受疫情防控影响无法参加诉讼的，可申请延期审理。

涉及中高风险地区的当事人或律师因上诉期、申请再审期、申请执行期等期限即将届满，急需立案的，可拨打12368诉讼服务热线说明情况，待疫情结束后再办理立案登记手续。

诉讼当事人因客观原因，确需到现场办理诉讼事务或参加诉讼活动的，须严格遵守省、市有关疫情防控规定，全程规范佩戴口罩、主动配合体温检测、信息登记，主动出示健康码、行程卡和身份证件。体温正常、健康码和行程卡为绿色的人员方可进入。外地来洛人员还必须持48小时内的核酸检测阴性证明。

有诉讼服务需求的市民，可拨打12368诉讼服务热线进行咨询。（记者 申利超 通讯员 王雨潇）