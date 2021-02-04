党员先锋岗筑起“红色防线”

秋季一开学，18岁的何弘琰就将前往郑州大学土木工程学院报到。在放假的这一段时间，他选择在自家小区当志愿者，站在鲜红的“党员先锋岗”旗帜下，与5名老党员、15名返乡大学生等一道，为保障群众生命健康筑起“红色防线”。

秋季一开学，18岁的何弘琰就将前往郑州大学土木工程学院报到。在放假的这一段时间，他选择在自家小区当志愿者，站在鲜红的“党员先锋岗”旗帜下，与5名老党员、15名返乡大学生等一道，为保障群众生命健康筑起“红色防线”。

志愿服务有苦。从早七点到晚十点，洛龙区翠云路街道办中油家园小区近20名工作人员除了在小区门口负责值班执勤、信息查验、测温登记外，还要不时手持喇叭进入小区执行巡查，做防疫宣传提醒。

最初因设备未能全部到位，小何在太阳曝晒下一站就是几个小时，腿脚酸痛不说，衣服被汗水浸出盐渍也是常事。

志愿服务也有甜。前几日晚上十点左右，数名小区居民联合起来，为党员先锋岗送来夜宵和爽口的绿豆汤及口罩、饮用水等。拿到这些“百家饭”和防疫物资，小何心中涌起一股自豪：“在党员先锋岗上做一名志愿者太有意义了，我决定进入大学后，积极向组织靠拢，争取早日成为光荣的共产党员！”

让小何下定决心的，是这些天他思想上受到的触动。除了队伍里几位党员任劳任怨，坚守在防控岗位上，两位小区老支部书记主动请缨的故事更是让他感动。

原来，在此次抗疫斗争中，中油家园小区将疫情防控与党建引领相结合，早早就发布志愿者招募公告，把小区党员、入党入团积极分子、政协委员、返乡大学生、退役军人组织起来，按照“共建、共治、共享”社会治理体系理念推进疫情防控工作。

一看到志愿者招募公告，年过七十的小区原支部书记王太平、杨劲良就找上门要求报名：“我们俩商量了，想加入咱们的党员先锋岗，与大家一起防控疫情。”

考虑到德尔塔病毒传播性强，起初他俩的要求没有被答应。

王太平说：“我俩都是入党几十年的老党员了，为党工作了一辈子，也光荣了一辈子，这种时候就得站出来！”杨劲良补充道：“是啊，你们不要有顾虑，真出现什么意外，我们都和家人说了，谁也不能去找组织的麻烦。”

后来经过再三考虑，最终小区党支部在疫情防控点召开支部党史学习教育的组织生活会上，经支委会研究，将两位老党员安排到志愿者宣传队上。目前，该小区老中青三代党员拿起手中的小喇叭对小区居民进行疫情防控通知、公告、防控政策、防护知识的宣传，检查居民防护措施落实情况，对聚集人员进行劝离，取得良好效果。

“平时他们是居民，现在是冲锋陷阵的战士，守护着大家的健康生命线。”中油家园小区党支部书记胡波表示，下一步，小区还将发力红色物业建设，进一步推动党员在疫情防控中亮身份、当先锋、作表率，当好宣传员、信息员、战斗员，完成保障群众安全的重点职责，为疫情防控力争取得“零感染、零确诊”目标做好坚实保障。(记者 陈曦 通讯员 谢芳)