电梯咋样消毒？千万不要直接对着电梯按钮喷消毒液

昨日记者从西工区市场监管局了解到，该局印发了2000份《疫情下电梯消毒友情提示》，分别张贴在辖区商超、居民住宅区等公共场所的电梯处，提醒电梯使用单位和维保单位按要求进行消毒杀菌和日常维保，保障电梯等特种设备安全运行。

昨日记者从西工区市场监管局了解到，该局印发了2000份《疫情下电梯消毒友情提示》，分别张贴在辖区商超、居民住宅区等公共场所的电梯处，提醒电梯使用单位和维保单位按要求进行消毒杀菌和日常维保，保障电梯等特种设备安全运行。我们也要提醒广大市民，正确使用电梯并注意自身防护，及时督促物业等部门按时对电梯进行消毒。

那么，电梯咋样消毒才是正确的方法？

需要提醒的是，如果使用75%乙醇消毒液，那么一定要在轿厢里贴上告示“已经酒精消毒，严禁烟火”，避免引发火灾。

注意：电梯按钮不是完全密封的，千万不要直接对着电梯按钮喷消毒液，否则有可能造成电脑板短路。

正确消毒方法：

电梯按钮表面贴上保鲜膜，每天更换几次即可，或者用消毒液对着保鲜膜表面喷洒消毒。

消毒剂的选择：

消毒剂一：有效氯浓度500毫克/升的含氯消毒剂

配制方法：将84消毒液(有效氯含量5%)稀释后使用，消毒液和水的比例为1∶100

消毒剂二：消毒粉(有效氯含量12%～13%，20克/包)

配制方法：1包消毒粉加4.8升水

消毒剂三：含氯泡腾片(有效氯含量480毫克/片～580毫克/片)

配制方法：1片溶于1升水

消毒剂四：75%乙醇消毒液，可以直接使用（记者 李岚 通讯员 马巧艳）