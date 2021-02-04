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“社区三剑客” 退伍不褪色
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.13 08:18

“社区三剑客”坚守岗位

　　“我今年72岁，当过兵，身体好，我申请参加疫情防控工作。”“我是一名党员，也是一名退伍军人。我要申请参与疫情防控。”“我今年38岁，当过兵，党龄17年，社区就是我的家，我想为家人做点事儿。”近日，涧西区武汉路街道武汉路社区的杨锁法、韩春喜、任敬强三个人一拍即合，成了“黄金搭档”，居民称他们为“社区三剑客”。

　　38岁的任敬强在武汉路街道办事处已工作3年，社区已成了他的家。“我的人生路从军营到社区，不变的是扎根基层勤勉工作。”这是他的座右铭，也是一名退伍军人在基层岗位上永葆军人本色、勤勤恳恳工作的真实写照。

　　在他人眼中，任敬强总是一板一眼，原则性极强。“这些日子下班后我会到社区站岗，想通过我们的努力让疫情早点结束。”他说，晚上8时至11时，他在河柴01街坊值守，查验进入车辆、消毒。他已坚持值了10个晚班，平均每晚要检查车辆200多辆、随车人员400多人。

　　“注意无接触送货，大家都多留心。”72岁的杨锁法开启“扫街模式”防疫宣传，他一边发放宣传页，一边叮嘱菜鸟驿站工作人员注意消毒。

　　老杨最近有了新任务：跟随网格员走访排查外来人员，查看相关人员隔离情况。每天跑无数层楼梯对外来人员进行核实登记拍照，对有疑问的及时反馈到社区进行再次核实，争取做到没有疑问没有遗漏。

　　“老杨做事麻利细心，这可是我们退伍老兵的特点。”“社区三剑客”的中坚力量韩春喜说。韩春喜今年58岁，记者见到他时，他正背着喷雾器喷洒消毒液。

　　“垃圾桶容易滋生细菌，特殊时期垃圾桶一定要消毒。”韩春喜边说边加快了脚步。

　　或许是因为喷雾器太重，韩春喜重新调整了一下喷雾器肩带。记者注意到，他背着的喷雾器一桶容量为16升，加上喷雾器自身的重量，他的负重大约在20千克，他背着喷雾器走半个小时，才能完成整个小区的消毒工作。

　　严防死守、逢车必检、逐人测温、严格登记……“社区三剑客”不怕辛劳，恪尽职守，虽曾有着不同的军旅生涯，但有着相同的军人情怀。老中青三代退伍老兵用实际行动共同筑就疫情防控的堡垒。（记者 贾臻 通讯员 张宏波 蒋莎曼 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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