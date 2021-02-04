洛阳今日阴天有中雨 局部地区有大雨或暴雨

今天阴天有中雨，局部地区有大雨或暴雨，东北风3级左右，气温21℃到26℃。

从昨天早上开始，市区的阵雨时断时续。市气象台昨天17时23分发布了暴雨黄色预警，预报昨天下午到夜里我市主城区、伊川县、宜阳县等地迎来暴雨，提醒居民注意防范。

降雨仍将持续，市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空低槽和低层切变线共同影响，我市有阴雨天气，预计：今天阴天有中雨，局部地区有大雨或暴雨，东北风3级左右，气温21℃到26℃；明天多云，局部地区有阵雨、雷阵雨，偏东风3级左右，气温19℃到29℃。

明天将迎来浪漫的七夕节，也是传说中牛郎与织女一年一度鹊桥相会的日子。七夕是古老的节日，被民俗专家称为中国“情人节”。这一天，许多情侣会互送鲜花、巧克力等礼物表达爱意。

在古代，七夕节最主要的活动是“乞巧”。从东汉《四民月令》看，七夕作为节日当始于洛阳，节俗是晒经书及衣服，向牛郎织女双星“乞愿”，穿针引线是最早的“乞巧”方式。据史书记载，七夕这天，人们要用锦缎装饰楼殿，摆上瓜果，女孩子对着月亮用五色线穿九孔针(连穿9根针的9个孔)，穿过者便是“乞巧”成功。（记者 张喜逢 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）