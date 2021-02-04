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疫情防控期间，外地蔬菜咋上洛阳人的餐桌？记者带您一探究竟【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.12 22:13

　　蔬菜是每个家庭的必备品。疫情防控期间，外地蔬菜如何进入我市？一线“战疫者”如何设卡布阵，确保老百姓的“菜篮子”既丰富又安全？12日，洛报融媒记者跟踪采访一辆由宁夏平罗县抵达洛阳的番茄运输车，记录这批番茄“通关过卡”进入消费者购物袋的过程，带您了解疫情防控期间密织起的民生物资“安全防护网”。

王宏印展示自己运回洛阳的新鲜番茄

　　【背景】千里运番茄

　　距洛阳通河农贸市场980公里的平罗县地处宁夏平原北部，眼下正是当地番茄成熟季，各地商贩纷来沓至。

　　8月8日傍晚，50岁的洛阳司机王宏印开着大货车赶到平罗一处番茄收购点，此行，他要为雇主运回10吨番茄。在当地代办协助下，一切进展顺利。10日上午开始装车后，王宏印到当地医疗机构做了核酸检测，傍晚就拿到了“阴性”检测报告。11日，天刚蒙蒙亮，他发动货车踏上回程。

　　时间：上午10：08

　　地点：二广高速瀍河站

　　12日上午10点08分，王宏印开着货车抵达二广高速瀍河站，“通关过卡”就此开始。

在瀍河高速口接受防疫人员查验

　　在收费站出口处，工作人员根据系统显示的车辆信息进行现场查验，确认无误后，免收高速通行费放行。紧接着，王宏印开车来到站外的“应急物资绿色通道”，接受防疫人员的进一步检查。

　　“您好，请配合接受体温测量，并出示健康码、行程码和48小时内核酸检测阴性报告。”一名疾控部门工作人员边说边开展工作。结果很快出炉：“体温36.1℃，其他资料均符合要求。”

在瀍河高速口，防疫人员告知司机如何查看个人健康码

　　随后，由瀍河公安分局法制信访大队大队长吕光灿带队的公安防疫干警上前做进一步核查。吕光灿指着干警手中的平板电脑介绍：“输入当事人的身份证号码和手机号，就能进行信息比对，确保不漏过一个隐患点。”

　　两轮查验历时8分钟，王宏印全程未下车。通过第一关后，他赶往目的地——位于瀍河区的通河农贸市场。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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