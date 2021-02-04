洛阳人在家就能免费享受专家“云诊” 快用健康洛阳APP

今起，洛阳市民在家通过一部智能手机就能免费享受名医问诊。洛报融媒记者了解到，这是市卫健委落实疫情防控举措，于8月初在健康洛阳App上新增的“在线问诊”服务，也是我市推行“互联网+医疗健康”、打造健康洛阳的又一举措。

今起，洛阳市民在家通过一部智能手机就能免费享受名医问诊。洛报融媒记者了解到，这是市卫健委落实疫情防控举措，于8月初在健康洛阳App上新增的“在线问诊”服务，也是我市推行“互联网+医疗健康”、打造健康洛阳的又一举措。

目前，我市10家三级以上医疗机构已接入健康洛阳App“在线问诊”平台，各医疗机构分别安排全科医生和专科医生，在工作日的工作时间进入“云诊室”，开展免费网上问诊服务。以洛阳市妇幼保健院为例，12日，该院分别安排男科、产科及新生儿科，三个科室的专家开展远程问诊服务。

12日，记者在健康洛阳App“在线问诊”中的“咨询申请”界面看到，各家医疗机构安排的医生以列表形式呈现。在每名医生的信息栏，有学科介绍和坐诊时间以及排队就诊人数信息，方便患者根据个人情况及时间来预约挂号。

现场，我们随机点开一名无须排队的医生信息，在提交病历资料后进行预约挂号，未超过1分钟就收到医生回拨的视频电话，整个看诊过程如同跟朋友微信视频一样便捷。在排队就诊过程中，如果想更换挂号的医生，还可以在“在线问诊”中的“在线咨询”进行改签或取消问诊。

市卫健委相关负责人说，目前，“在线问诊”的医师在查看患者病例资料、听取患者描述病情后，会出具相应诊疗建议，但不会开具相关处方，“如果市民需要针对性、系统性的治疗，建议仍前往医院。”该负责人介绍，下一步，市卫健委还将根据系统运行情况，进行后续的完善和提升，为市民提供更加便捷优质的诊疗服务。