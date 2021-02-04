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洛阳3家国企入选国家级标杆企业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.12 19:21

　　近日，国务院国资委组织开展国有重点企业管理标杆创建行动，公布了管理标杆企业、标杆项目和标杆模式名单。我市有3家企业入选“管理标杆企业”，分别是中钢洛耐科技股份有限公司、麦斯克电子材料股份有限公司、洛阳LYC轴承有限公司。

　　国有重点企业管理标杆创建行动是国务院国资委按照对标世界一流管理提升行动总体部署，打造管理提升样板和尖兵的重要举措之一。经综合评选、专家评审、征求意见等环节，本次标杆创建行动共遴选出“管理标杆企业”200家、“标杆项目”100个、“标杆模式”10个。

　　●中钢洛耐

　　近年来，中钢洛耐抢抓供给侧结构性改革政策机遇，先后完成改革脱困、与中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司的重组、混合所有制改革和股份制改造，积极对标世界一流提高管理水平，实现经营业绩稳步提升，相关经营指标达到或超过行业上市企业水平。

　　●麦斯克电子

　　麦斯克电子是洛阳单晶硅集团的控股子公司，是全球性硅片供应商之一，其生产规模、技术水平和管理水平在国内同类企业中处于领先地位，产品销往美国、韩国、新加坡、日本、印度等多个国家。公司自主研发生产的8英寸硅抛光片产品，为大尺寸硅抛光片国产化作出了积极贡献，各项性能指标达到国际领先水平。

　　●洛阳LYC

　　洛阳LYC近年来从人员、装备条件、资金保障等方面不断满足轴承技术研发的需要，先后购置一批世界领先的分析软件、检测分析仪器和轴承试验装备，搭建了航空精密轴承试验平台、高速铁路轴承试验平台、高端装备轴承试验平台等，从技术、质量、品牌、标准体系等方面提升企业创新能力，努力使公司产品接近或达到国际先进水平。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 余柯）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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