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今后在洛阳，8种情形下可借用公交专用道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.12 19:26

　　城市发展日新月异，公共交通至关重要。近日，《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市公交专用道管理办法的通知》已实施，有效期5年。该办法明确规定：8种情形下，特殊车辆和社会车辆可借用公交专用道。

　　●符合《校车安全管理条例》规定的校车，且正在运载学生；

　　●警车、消防车、救护车、工程救险车等，且正在执行紧急任务；

　　●清障施救车辆等，且正在实施施救任务；

　　●交通管制、道路塌陷、火灾、爆炸等特殊情况下，社会车辆可以在交警指挥下借用公交专用道，在通过管制区域和事发地后立即驶离；

　　●企、事业单位的大、中型通勤车；

　　●大、中型旅游客车和中、短途客运车辆在非早晚高峰时段可借用行驶，但严禁停靠；

　　●社会车辆因出入沿路单位而短暂穿越公交专用道；

　　●公安机关交通管理部门允许的其他情形。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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