今后在洛阳，8种情形下可借用公交专用道

城市发展日新月异，公共交通至关重要。近日，《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市公交专用道管理办法的通知》已实施，有效期5年。该办法明确规定：8种情形下，特殊车辆和社会车辆可借用公交专用道。

城市发展日新月异，公共交通至关重要。近日，《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市公交专用道管理办法的通知》已实施，有效期5年。该办法明确规定：8种情形下，特殊车辆和社会车辆可借用公交专用道。

●符合《校车安全管理条例》规定的校车，且正在运载学生；

●警车、消防车、救护车、工程救险车等，且正在执行紧急任务；

●清障施救车辆等，且正在实施施救任务；

●交通管制、道路塌陷、火灾、爆炸等特殊情况下，社会车辆可以在交警指挥下借用公交专用道，在通过管制区域和事发地后立即驶离；

●企、事业单位的大、中型通勤车；

●大、中型旅游客车和中、短途客运车辆在非早晚高峰时段可借用行驶，但严禁停靠；

●社会车辆因出入沿路单位而短暂穿越公交专用道；

●公安机关交通管理部门允许的其他情形。