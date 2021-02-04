洛阳开展夜间集中消杀 消毒液啥成分？需要特别防护吗？

12日零点，随着雾炮车启动，涧西区集中消杀行动开始，由18台环卫车辆组成的消杀队伍沿九都西路出发，对该区主次干道、背街小巷和商场、医院等重点区域进行全面消杀。

12日零点，随着雾炮车启动，涧西区集中消杀行动开始，由18台环卫车辆组成的消杀队伍沿九都西路出发，对该区主次干道、背街小巷和商场、医院等重点区域进行全面消杀。

自此轮疫情出现反弹以来，为助力疫情防控、阻断病毒传播，我市各级环卫部门按照疫情防控指挥部要求，对城市街道，小区、医院周边等重点公共区域持续开展集中消杀行动，环卫工人与雾炮车、洒水车、机扫车、冲洗车人机配合，保证消杀工作“无死角、全覆盖”。此外，我市环卫部门还持续对全市公厕、生活垃圾收集场所、道路果皮箱等开展常态化消杀工作，如垃圾中转站每天至少消杀3次、公厕每2小时消杀一次。

如果您留心会发现，集中消杀一般在夜间进行，且各区疫情防控指挥部会提前发布通告，提醒辖区群众在消杀期间关闭门窗，尽量避免户外活动。

集中消杀用的消毒剂都包含哪些成分？如果我们的皮肤、口鼻接触到，需要特别处理吗？想必很多人关心这些问题。