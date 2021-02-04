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特殊时期别焦虑！洛阳专家教您“心理防疫”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.12 18:40

　　“看新闻全国多地还有确诊病例，啥时候才能放开呀？”“我被居家隔离了，感觉每天都很漫长，好焦虑！”……疫情防控期间，市民容易感到焦虑、恐惧。如何调节情绪，做好“心理防疫”？记者采访了市中心医院心理咨询科主任史静杰。

　　史静杰说，这段时间，人们容易感到焦虑、烦闷。德尔塔毒株传播力强、传播速度快、病毒载量高，有不少无症状感染者。正是因为疫情的不确定性，人们会有一种失控感，进而出现焦虑情绪。

　　一些市民需要暂时居家办公，或面临孩子放假在家无人照看等问题，容易焦虑、烦闷，心很难静下来。还有些焦虑症、抑郁症患者，也容易受到疫情影响，出现病情反复、加重等情况。

　　有些不良情绪会呈现在身体上，表现为唉声叹气、心慌、呼吸急促等，严重者会出现头痛、肩膀疼痛、消化不良、呼吸不畅等症状，做身体检查时却没有问题。

　　一些被居家隔离的市民，由于生活节奏被打乱，生物钟发生改变，睡眠质量变差，容易出现失眠等睡眠障碍。

　　是否出现不良情绪，可以先做一个简单的自我评估。在纸上列出自己在情绪、性格、人际关系、睡眠等方面的变化，以及是否出现心慌、呼吸困难等身体不适症状。如果只是暂时或偶尔出现，可以通过自我调节进行缓解。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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