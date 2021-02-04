七夕节要到了 听洛阳这些文物“讲”节日民俗

“七夕今宵看碧霄，牵牛织女渡河桥。家家乞巧望秋月，穿尽红丝几万条。”这首由唐代诗人林杰所作的《乞巧》，虽知名度不高，却言简意赅描绘出七夕节浪漫缠绵的儿女情长。

“七夕今宵看碧霄，牵牛织女渡河桥。家家乞巧望秋月，穿尽红丝几万条。”这首由唐代诗人林杰所作的《乞巧》，虽知名度不高，却言简意赅描绘出七夕节浪漫缠绵的儿女情长。

14日是农历七月初七，即我国传统的七夕节，咱们一起到洛阳民俗博物馆找找那些藏在文物中的儿女情长——

●七夕刺绣马褡

这件马褡是洛阳民俗博物馆的藏品，质地为白色麻布，两侧有布兜，上面用蓝色线条针绣有“幸遇七月七牛女长相会”“民国三八年九月廿三日”字样及喜鹊等象征七夕的图案。马褡整体造型简洁大方，色彩搭配对比明显，刺绣线条均匀，凸显出北方地区民间刺绣的审美情趣。

马褡，是一种披在马背上的大型褡裢，下垂的两头可以用来装东西，放衣物、行李等物品，在以马为交通工具的年代使用较为普遍。年代久远，马褡的主人已无从考证，但从上面的刺绣内容推测，它可能寄托着家中妻子对远行丈夫的思念之情。

洛阳民俗博物馆馆长赵光付介绍，“牛郎”“织女”最早出现于《诗经·小雅·大东》中：“维天有汉，监亦有光。跂彼织女，终日七襄。虽则七襄，不成报章。睆彼牵牛，不以服箱。”此时的“织女”“牵牛”还只是指天上的星宿，之后牛郎织女的传说才逐渐形成。传说天上的喜鹊会为牛郎织女架一座鹊桥，由此，喜鹊、鹊桥也成为七夕节的象征。