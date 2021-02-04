洛阳对29大类56小类建设项目实施环评豁免管理 环评审批时间压缩

日前，洛阳市生态环境局出台9条举措，优化营商环境，服务重大项目建设。

日前，洛阳市生态环境局出台9条举措，优化营商环境，服务重大项目建设。

实施项目环评豁免管理。凡《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理。进一步梳理制定洛阳市29大类56小类建设项目豁免办理环境影响评价手续清单，清单内项目可在建成投产前直接填报排污许可登记表。

扩大环评告知承诺制范围。在中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区内建设项目环评全部实施告知承诺制审批。对位于市级以上产业园区，符合相关规划及规划环评要求的10大类27小类项目，实行告知承诺制审批正面清单管理，建设单位在项目开工建设前，将告知承诺书及环境影响报告等要件报送有审批权的生态环境部门，可不经评估、审查，公示期满后直接作出审批决定。

精简园区项目环评内容。对位于产业园区(含产业集聚区、工业集中区等)且符合园区规划环评及生态环境准入要求的建设项目，项目环评可直接引用规划环评结论，可与园区规划环评共享区域环境质量、污染源调查等资料。已实施集中治污的产业园区，其建设项目对应的环评要素专题分析可相应简化。简化建设项目总量管理，对不增加重点污染物排放量的项目不再进行总量审核。