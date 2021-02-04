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省交警部门推出9项便民措施 方便群众办理涉水车辆业务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.12 18:47

　　昨日，记者从市交警部门获悉，为解决灾情过后涉水车辆后续处理的难题，省交警部门推出9项便民举措，方便群众办理跟泡水、涉水车辆相关的交管业务。

　　●车辆管理所业务大厅开辟绿色通道，设置“水损车辆”专门业务办理窗口，办理泡水车辆注销登记业务。抵押车辆因泡水需要注销，在办理解除抵押登记时，如果机动车登记证书丢失、灭失，机动车所有人不需要提交机动车登记证书，在其他手续完备的情况下，车辆管理所在解除抵押登记后办理注销。

　　●对泡水车辆需要办理变更发动机等变更业务的，车辆管理所设置“水损车辆”查验通道和专门业务办理窗口，机动车安检机构开辟“水损车辆”业务办理绿色通道。

　　●机动车销售企业对泡水车辆折价回收、以旧换新，需要办理转移、注册登记的，可以在车辆管理所设置的“水损车辆”专门查验通道(区)和业务窗口办理。

　　●如果车辆因涉水号牌丢失，车辆所有人可以河南交管“12123”APP和12123互联网公安交通综合管理服务平台办理补领号牌的业务，也可到车辆管理所、机动车登记服务站等窗口办理。车辆管理所、机动车登记服务站设置车辆涉水号牌补领绿色通道和专门业务办理窗口。

　　●因车辆泡水，办理转移登记、注销登记后，如果使用原号牌不满一年的，可以申请使用原号牌。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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