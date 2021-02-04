洛阳发布暴雨黄色预警 多地降雨量将达50毫米以上

洛报融媒记者获悉，洛阳市气象台8月12日17时23分发布暴雨黄色预警信号：预计今天下午到夜里我市主城区、伊川县、宜阳县等地降雨量将达50毫米以上，请注意防范。
洛报融媒记者获悉，洛阳市气象台8月12日17时23分发布暴雨黄色预警信号：预计今天下午到夜里我市主城区、伊川县、宜阳县等地降雨量将达50毫米以上，请注意防范。
洛报融媒记者获悉，洛阳市气象台8月12日17时23分发布暴雨黄色预警信号：预计今天下午到夜里我市主城区、伊川县、宜阳县等地降雨量将达50毫米以上，请注意防范。
防御指南：
1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作；
2.交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导；
3.切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨；
4.检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。
此外，洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空低槽和低层切变线共同影响，我市有阴雨天气，预计：13日，阴天有中雨，局部地区有大雨或暴雨，东北风3级左右，气温21℃到26℃；14日，多云，局部地区有阵雨、雷阵雨，偏东风3级左右，气温19℃到29℃。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博)
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