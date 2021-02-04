洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳99项市级证明事项实行告知承诺制 涉及未受刑事处罚证明、营业执照等
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.12 17:42

　　12日，记者从洛阳市司法局获悉，《洛阳市市级证明事项告知承诺清单》近日印发，公布洛阳市实行证明事项告知承诺制事项清单。

　　此次公布的清单涉及市市场监管局、市教育局、市人社局、市公安局、市司法局等19个部门，共99项证明事项。该清单将于8月15日起实行。

　　据了解，证明事项告知承诺制是指行政机关在受理公民法人或者其他组织申请办理行政事项时，以书面形式(含电子文本)将证明义务、证明内容和法律责任一次性告知申请人，申请人书面承诺已经符合告知的条件、标准、要求，愿意承担不实承诺的法律责任后，行政机关不再索要有关证明并直接依据书面承诺办理相关行政事项的工作机制。

　　清单显示，多项涉及身份证明、身体条件证明、未受刑事处罚证明、营业执照等与企业、群众办事密切相关的证明事项，均可以实行告知承诺制。实行证明事项告知承诺制，将从制度层面解决群众办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题，有助于营造法治化营商环境，激发市场主体活力和社会创造力。

　　根据洛阳市此前印发的《洛阳市全面开展证明事项告知承诺制工作实施方案》，我市将探索失信惩戒模式，建立证明事项告知承诺信用信息记录、归集、推送工作机制，将承诺人履行承诺情况全面纳入信用记录，依托各级信用信息共享平台和行业信用信息系统，建立申请人诚信档案和虚假承诺黑名单制度，营造“守信有激励、失信必惩戒”的社会氛围。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·高龄产妇遇“狠心”医生 这个结局很暖心
  • ·八旬老人出现心包积液 竟是甲状腺惹的祸
  • ·医生：嘴角长唇疱疹一周左右可自愈 会传染
    		•
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
        为加强疫情防控、避免人员聚集，我市各博物馆已暂停开放。
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
    		•
    		 
    新闻排行
  • 涧西区开展全员核酸检测应急实战演练
  • 洛龙区将新建20所中小学及幼儿园 打通...
  • 洛阳进一步加强城乡社区疫情防控工作 ...
  • 电动自行车需按规定充电 杜绝长时间充电
  • 汝阳县18岁男生赵腾云高考成绩673分 ...
  • 徐衣显在金融工作专题会上强调：打造...
  • 旅客可扫码免费领口罩！洛阳站、洛阳...
  • 洛阳人注意！自行成交、全款买卖二手...
  • 洛阳启动文明单位“四送一助力”专项行动
  • 洛阳市处非办提醒：警惕“虚拟理财”陷阱
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳民航家属院：老旧...
    汝阳县：建设“四好农...
    洛阳老城区开展全域消...
    疫情防控，母女齐上阵！
    精彩热帖

    古仓街检测点掠影

    天然番茄

    老城十字街

    盐湖人像摄影
    /沿黄公路（新安段）
    /志愿者在行动
    /【光影瞬间】其乐融融的好姐妹
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605