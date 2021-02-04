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“洛阳制造”助力国内最大吨位V构转体桥成功“转身”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.12 17:38

桥梁转体后

　　12日，洛报融媒记者从洛阳双瑞特种装备有限公司(简称双瑞特装)获悉，在该公司研制的智能转体球铰装置支撑下，8月10日凌晨，重达2.5万吨的目前国内最大吨位V构转体桥——312国道昆山段V构转体桥跨越沪宁城际铁路实现成功精准对接。

　　该V构转体桥长132米，桥面纵坡-3.97%，为国内纵坡最大的转体梁，主墩为“V”型钢构墩。该桥是312国道苏州东段改扩建工程昆山段的重点控制性工程，桥体所跨越的沪宁城际铁路是我国最繁忙的高铁线路之一。

桥梁转体前

　　为确保沪宁城际铁路的运营安全，施工单位采用“先平行铁路挂篮悬浇，后平面转体”的施工方法，借助上下承台间的球铰装置，在240分钟铁路封锁的“天窗点”时段内，缓缓转动桥梁，使梁体从最初平行于高铁的状态，转体70度后，成功对接沪宁高铁两侧桥墩，到达设计指定位置。

　　“该桥梁转体过程复杂、技术难度大、精度要求高，要实现精确对接，对支撑转体的轴心部件——转体球铰装置提出了极高要求。”双瑞特装相关负责人说，针对该桥梁特点，双瑞特装在提供转体球铰装置产品设计开发、安装施工、转体牵引服务的基础上，还研制出一套智能转体球铰装置。

　　该负责人介绍，这套智能转体球铰装置采用现代传感测试技术、可视化动态显示技术，实现了对桥梁转体状态的可视化监测，可对桥梁转体状态及转体安全的实时动态进行安全评估，确保了转体过程的平稳精确完成。该智能转体球铰装置的成功使用，进一步提高了双瑞特装桥梁转体技术的智能化水平。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 徐兆琦)
[ 责任编辑：崔利利]
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