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中超第一阶段战罢 嵩山龙门队掀起“青春风暴”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.12 17:39

　　8月11日晚，在中超联赛第一阶段最后一轮比赛中，河南嵩山龙门队以1：1战平广州城队，以两分之差未能闯入争冠组比赛。虽未能晋级，河南队上下一心，顽强拼搏，在近期的10轮比赛中取得4胜4平2负的佳绩。尤其是洛阳小将王浩然等年轻队员联袂上演了“青春风暴”，不仅提振了家乡人民灾后重建与疫情防控的信心，也让大家对河南足球的未来充满期待。

　　28天踢完10场比赛，河南队强势反弹

　　今年年初，河南嵩山龙门队完成股权优化与更名工作，于4月21日开启新赛季征程。在广州赛区，面对广州、山东、深圳等昔日中超冠军队，河南队在前四轮比赛中未获一胜，队中王上源、钟晋宝和舒尼奇接连停赛，图雷、赵宇豪、马兴煜、宋博轩遭遇伤病，球队新赛季的前景堪忧。

　　7月15日，经过2个多月的休赛期，河南队重整旗鼓，在高温湿热的天气里迎来了“史上最难赛程”。

　　此后，在28天举行的10场比赛中，河南队稳扎稳打，取得4场胜利，并顽强地战平广州队、深圳队和广州城队等劲旅。“专治各种不服”的河南队回来了！更让人欣喜的是，以年轻队员为主的河南队，整体心态更趋平稳，即使在比分落后的情况下，也能不急不躁，在最后关头绝地反击，逆转取胜。

　　赛场上，河南队员团结一心，每个人都拼尽全力，即使力竭倒地，也会重新爬起来继续坚持比赛。数据显示，河南队近期每场比赛的跑动总距离比对手多7公里！“有这样的球员，何愁中国足球上不去！”在直播间担任解说员的前国脚徐阳，对河南队的优异表现赞不绝口。球迷们也纷纷在直播平台留言，给球队点赞。

　　赛后新闻发布会上，队长王上源表示：虽未能晋级争冠组，但是大家没有留下遗憾。“河南队的坚韧和拼搏是生存之道，希望我们的表现能给遭受疫情和暴雨灾害的家乡父老带来一些慰藉。”他说。

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[ 责任编辑：崔利利]
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