暖心！小学生用零花钱买慰问品送给疫情防控志愿者

12日午时，细雨蒙蒙。涧西区重庆路二社区一号南街坊的疫情防控卡点上，一名值守的志愿者从兜里拿出了一根棒棒糖看了看，又放回了兜里。“我一直没舍得吃。”她笑着说。

12日午时，细雨蒙蒙。涧西区重庆路二社区一号南街坊的疫情防控卡点上，一名值守的志愿者从兜里拿出了一根棒棒糖看了看，又放回了兜里。“我一直没舍得吃。”她笑着说。

一根棒棒糖，为啥没舍得吃？这事儿，得从8月10日说起。

当天上午，社区几名志愿者正在疫情防控卡点值守，突然来了几位戴着口罩的小朋友，他们掂着、提着，送来了一提矿泉水和一大兜物品，刚放下就准备离开，被眼尖的众人拉住了。