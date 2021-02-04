上新啦！《七夕奇妙游》明晚上演 主要场景在洛阳拍摄

从春节的《唐宫夜宴》到元宵节的《元宵奇妙夜》再到端午节的《端午奇妙游》，今年以来，河南卫视打造的一系列“中国节日”特别节目备受关注。14日是我国传统的七夕节，13日晚，河南卫视全新打造的《七夕奇妙游》也将跟观众见面。

从春节的《唐宫夜宴》到元宵节的《元宵奇妙夜》再到端午节的《端午奇妙游》，今年以来，河南卫视打造的一系列“中国节日”特别节目备受关注。14日是我国传统的七夕节，13日晚，河南卫视全新打造的《七夕奇妙游》也将跟观众见面。

洛报融媒记者从节目组了解到，《七夕奇妙游》依旧采用实景拍摄结合现代科技的方式，为大家带来一场精彩绝伦的文化盛宴。洛阳是本次节目的主要实景拍摄地，洛邑古城、明堂、九洲池、龙门石窟在其中纷纷亮相，至于在这里发生了怎样的故事，咱们一起到节目中看看吧！

此次《七夕奇妙游》主创团队，正是打造出《元宵奇妙夜》的导演路红莉以及“中国节日”系列节目的视觉总监李鹏。

路红莉导演在龙门石窟拍摄现场

路红莉表示，从《元宵奇妙夜》一直到《七夕奇妙游》，在“中国节日”系列节目中，大家看到了很多洛阳的场景，本次《七夕奇妙游》选择洛阳作为节目的主要场景来进行拍摄，是因为洛阳不仅有着丰厚的文化历史底蕴，同时也有着浪漫的气质。

七夕节，是我国民间的传统节日，也是国家级非物质文化遗产。“牛郎织女”的爱情传说流传至今，让七夕成了象征爱情的节日。路红莉告诉记者，与其他特别节目一脉相承的是，《七夕奇妙游》将巧妙地向观众介绍节日民俗，节目形式依然多样，有器乐、戏曲、歌曲和舞蹈等。