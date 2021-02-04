江凌到洛阳军分区调研

11日，市委书记、洛阳军分区党委第一书记江凌到洛阳军分区调研，并召开座谈会，深入学习贯彻习近平强军思想，认真落实河南省军区党委十三届三次全体(扩大)会议精神，对加强党管武装、提升国防动员和后备力量建设水平进行研究部署。

11日，市委书记、洛阳军分区党委第一书记江凌到洛阳军分区调研，并召开座谈会，深入学习贯彻习近平强军思想，认真落实河南省军区党委十三届三次全体(扩大)会议精神，对加强党管武装、提升国防动员和后备力量建设水平进行研究部署。 江凌到洛阳军分区调研时强调

聚焦备战打仗 促进军地协同

全面提升国防动员和后备力量建设水平 11日，市委书记、洛阳军分区党委第一书记江凌到洛阳军分区调研，并召开座谈会，深入学习贯彻习近平强军思想，认真落实河南省军区党委十三届三次全体(扩大)会议精神，对加强党管武装、提升国防动员和后备力量建设水平进行研究部署。 会上，洛阳军分区汇报了有关工作情况。江凌与大家深入交流，研究国防动员体系建设中的具体问题。江凌指出，协调军地、面向三军，是军分区系统的首要职责。要提高政治站位，深入学习贯彻习近平强军思想，切实扛稳扛牢党管武装重大责任，把完善国防动员体系作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”的具体体现，聚焦备战打仗、促进军地协同，努力构建与经济社会发展相适应、与打赢现代战争相匹配的新时代国防动员体系。要把加强军分区党的政治建设摆在首位，坚持以政治建设为统领，提升政治能力，净化政治生态，切实增强思想自觉行动自觉，坚定不移支持军队改革、备战打仗。要扎实开展国防动员潜力调查，围绕部队所需、地方所能，强化军地协同，聚合资源力量，切实将国防动员潜力有效转化为国防实力，确保在战时状态发挥作用。要认真落实党委政府加强国防教育责任，注重拓展面向青年一代的国防教育途径，不断增强全民国防观念，激发全社会关心支持国防和军队建设的积极性主动性。要加强民兵预备役队伍建设，巩固深化民兵调整改革工作成果，扎实开展轮训备勤，整体提升素质能力，确保关键时刻召之即来、来之能战、战之必胜。要加强退役军人服务保障，统筹做好教育培训、就业创业、褒扬激励等工作，真正树立“让军人成为全社会尊崇的职业”的鲜明导向。 王军、李杏、刁国泰、李保兴、王更军等参加活动。(洛报融媒记者 白云飞)