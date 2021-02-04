有人不爱钱（河洛拾珠）

8月5日，在东京奥运会上，中国14岁跳水小将全红婵发挥出色，三跳满分，以骄人战绩摘得金牌。

8月5日，在东京奥运会上，中国14岁跳水小将全红婵发挥出色，三跳满分，以骄人战绩摘得金牌。全红婵为祖国赢得荣誉，有热心企业和爱心人士赠予全家房产及奖金。虽然家中经济条件拮据，但全红婵的父亲全文茂婉拒了爱心人士的捐赠，令人感佩。

唐朝时，东都洛阳也有这样一位母亲，面对钱财，不为所动。她就是唐朝重臣、书法家李景让之母。

李景让之母，为人严厉公正，早年守寡，“诸子尚幼，家本清素，日用尤乏”。史载，“太夫人孀居之岁，才未中年，贞干严肃，姻族敬惮，训厉诸子，言动以礼”。

有一段日子，经常下雨，淋坏了她家的墙壁。家仆修墙时，“忽见一糟船”，里面都是钱，仆人非常高兴，跑去报告李母。

李母听了仆人的汇报，前往找到钱的地方，设案焚香祷告说：“我听说不劳而获是灾难，如果老天实在想以我死去丈夫的恩德惠及后代，就应当让我的孩子自强自立，他日用做官的薪水奉养我，不义之财我不敢要，这些钱我不能拿！”

于是，李母命家人将钱掩埋，并在上面重新筑墙。

谁言寸草心，报得三春晖。在李母的悉心教育下，几个孩子都进士及第，做了官，名声很大。尤其是李景让，历任中书舍人、礼部侍郎、尚书左丞、御史大夫等。《旧唐书》说其“有大志，事亲以孝闻，正色立朝，言无避忌”。

虽然儿子贵为朝廷显宦，但李母教训起儿子来，依然不留情面。李景让做浙西军政长官时，有一次，一个部下犯了错，李景让“怒挞而毙之”。“既而三军汹汹”，眼看一场大祸不可避免。

危急关头，李母挺身而出。

趁李景让处理政务，李母从后堂走出坐在厅中，叱令儿子立于阶下，正色道：“天子许你高官厚禄，让你掌握一方军权，你怎能轻易用刑并置人于死地？如果因此地方大乱，你不但辜负了皇帝的信任，还会让老母我蒙羞而死。到那时，我有何颜面到地下见你的列祖列宗？”

李母这番话，“言切语正”，在场之人无不心服口服，“左右感咽”。

训完了，李母下令让李景让坐于庭中，“将挞其背”。周围人一看，这是要动家法啊，赶紧求情，“宾僚将校毕至，拜泣乞之”，过了好长时间，李母才答应不动家法了。

有母若此，景让不敢懈怠，方毅刚正，官声卓著。

父母之爱子，则为之计深远。孩子将来能走多远，在很大程度上取决于父母，父母三观正、格局大，孩子一定差不到哪儿去。(记者 刘永娟)