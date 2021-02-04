前几天，一条新闻冲上了微博热搜：考古学家确认，早在两三千年前，中原一带的铸铜作坊已开始制式化铸造钱币。

前几天，一条新闻冲上了微博热搜：考古学家确认，早在两三千年前，中原一带的铸铜作坊已开始制式化铸造钱币。

人们在荥阳官庄遗址铸铜作坊——迄今发现的“世界上最古老的造币厂”，发掘出了当时铸币用的“范”。

什么是“范”？这得跟“模范”搁在一起说。

有模有范，是为模范

模范，其实是模和范，这两个东西搭配使用，可以铸造青铜器、陶器等器皿。

荥阳与洛阳同属河洛地区。荥阳有“范”，洛阳也有“范”：洛阳博物馆里的商周青铜器，比如鼎和尊，便是用模范铸造出来的。

模，俗称模子、模具。古籍记载，中国古代的工匠铸造器具，必然先用泥或蜡塑造模子，然后贴着模子的轮廓塑造范。

范分外范和内范，内范和外范合在一起，上面有浇口。把金属熔液浇灌进范，待其冷却，打开外范，取出内范，一件青铜器就诞生了。

模与范严丝合缝，模范越是精细到位，铸造的器皿就越精致。

洛阳曾是商周都城、东汉京城。据东汉古籍《论衡》记载，当时的工匠烧制陶器、铸造金属器皿，“必模范为形”。

因为用模范浇铸的器物，形态统一规范，后来人们便用“模范”一词来形容值得效仿的榜样人物。

东汉人卢植，就是曹操眼中的模范。