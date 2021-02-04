旅客可扫码免费领口罩！洛阳站、洛阳龙门站进一步加强疫情防控举措

昨日，记者从洛阳站、洛阳龙门站获悉，为进一步加强疫情防控举措，确保旅客平安出行，车站要求旅客必须戴口罩，保持一米距离，配合工作人员查验健康码和体温检测。

旅客在免费领取口罩

昨日，记者从洛阳站、洛阳龙门站获悉，为进一步加强疫情防控举措，确保旅客平安出行，车站要求旅客必须戴口罩，保持一米距离，配合工作人员查验健康码和体温检测。

最近，国内多地陆续出现疫情反弹现象，洛阳龙门站与地方防疫部门建立联防联控机制，制订疫情防控各项预案，全力做好车站内人员的管控、通风、消毒等工作。

为了便于旅客使用口罩，洛阳龙门站在售票厅、进站口、候车厅共安装6台自助免费口罩领取机，旅客可用手机扫码免费领口罩。

记者了解到，近日，洛阳站、洛阳龙门站在安检口查获旅客携带的酒精、消毒液等违禁品，有旅客辩称，酒精是其准备在高铁上消毒用的，不知道不允许携带。

车站工作人员提醒：酒精极易挥发，属于易燃易爆危险品，疫情防控期间严禁携带进站乘车。此外，分装瓶中无法辨认成分的消毒液也不能携带。建议旅客随身携带有包装、有密封的酒精消毒湿巾、棉片等，以便擦拭双手、座椅等。

需要注意的是：铁路部门将对旅客携带物品进行严格检查，对于禁止或限制随身携带的物品，旅客最好提前办理托运或邮寄。（记者 余子愚 通讯员 李华 张湘翎 文/图）