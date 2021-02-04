熏艾或艾灸有防疫作用吗？ 有一定防疫作用，但部分人员不适宜

近日，记者在市中医院及我市一些单位采访时注意到，这些单位为防疫在大厅熏艾。市民居家能不能用此方法防疫呢？具体该如何熏艾或艾灸？昨日，记者采访了市中医院西工院区国医堂副主任医师赵继红。

近日，记者在市中医院及我市一些单位采访时注意到，这些单位为防疫在大厅熏艾。市民居家能不能用此方法防疫呢？具体该如何熏艾或艾灸？昨日，记者采访了市中医院西工院区国医堂副主任医师赵继红。

问题一 熏艾或艾灸有防疫作用吗？

赵继红：有一定防疫作用去年在全国多地的疫情防控方案中，艾灸已成为防疫手段之一。从中医角度来说，新冠肺炎属于湿毒疫，湿会寒化、热化，还会燥化，即“千寒易除，一湿难去”。艾，以叶入药，有温经、去湿、散寒、消炎等作用。艾灸能温阳、散寒、除湿，增强体质，可谓扶阳要法。

用艾防疫，有两种方法：一是熏艾，即其点燃后的烟能起到芳香避秽的作用；二是艾灸，通过灸穴位的方式增强人体免疫力，达到防未病的目的。

问题二 市民居家该如何熏艾？有哪些注意事项？

赵继红：熏艾时，要结合居家情况，关闭门窗，在合适区域点燃艾条或艾草，将其放置在安全、耐热的器皿中，待艾条或艾草燃烧完毕30分钟后再通风排烟，从而达到净化环境、减少浊气的效果。

俗话说，“家有三年艾，郎中不用来”。中医讲究用陈艾，可将往年采摘的艾叶放于阴凉处风干后，保存至隔年或第三年使用。

需要提醒的是：艾条点燃以后，会释放出浓重的烟雾，有支气管炎等呼吸道疾病的患者不适用此方法，否则容易加重症状。另外，熏艾不宜过于频繁或时间过长，否则可能出现恶心、呕吐等症状。

问题三 艾灸哪些穴位可提高免疫力？

赵继红：艾灸虽好，但要根据体质选择。虚寒体质者可灸关元穴、足三里，培元固本，增强体质；宣肺益气可灸大椎穴、太渊穴、孔最穴；调理肠胃宜灸天枢穴、中脘穴、曲池穴。

艾灸时，左手的食指和中指分开，置于施灸穴位两侧，右手持点燃的艾条对准穴位施灸，以被灸者感觉穴位有自里向外的热感为度，建议每天或隔天灸一次，每次、每穴20分钟即可。

艾灸有一些禁忌，最好请中医师辨明体质后遵医嘱使用。这些人员不能艾灸：体质偏热、有实热者，出血性疾病患者，经期女性。（记者 仝景菁 通讯员 刘晓霏）