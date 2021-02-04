社区疫情防控 父子、父女齐上阵

最近，我市疫情防控力度加大，很多热心群众出现在社区的疫情防控一线。在涧西区生活新境社区的疫情防控志愿者队伍中，一对父子和一对父女格外引人注目。

最近，我市疫情防控力度加大，很多热心群众出现在社区的疫情防控一线。在涧西区生活新境社区的疫情防控志愿者队伍中，一对父子和一对父女格外引人注目。

8月10日18时许，记者到达生活新境小区时，刚刚下班的郑继军领着女儿郑婉瑜，快步走到小区门口。只见他们快速穿上志愿者马甲、戴上红袖章和一次性手套，随后，父女俩一个负责测体温，一个负责查验健康码，配合相当默契。

这样的一幕，在距离生活新境小区不远的华亨小区门口也正在上演。这些天，华亨小区居民肖振亚和儿子肖易鑫每天早晚都在小区门口执勤。

郑继军和女儿郑婉瑜、肖振亚和儿子肖易鑫，都是生活新境社区的居民。58岁的郑继军党龄37年，是洛阳瑞达塑料彩印有限公司的一名工人；51岁的肖振亚党龄20余年，是一名自由职业者。

为啥孩子要和爸爸一起执勤？“每次社区有志愿者活动，爸爸总是积极报名，我也想和爸爸一样，为大家做点事。”郑婉瑜和肖易鑫给出了同样的答案。

郑婉瑜刚刚考上了郑州大学硕士研究生，她说，去年疫情期间，因为备战考研，没能和爸爸一起当疫情防控的志愿者，这次想弥补遗憾。现在，她除了在小区门口执勤，还负责编辑社区的微信公众号，“我的专业就是新闻传播学，正好可以发挥特长”。

肖易鑫是天津城建大学的学生，经常参加志愿者活动。“能利用暑假为大家做点事，我觉得特别有意义。”他说。

对于子女争当志愿者，郑继军和肖振亚非常自豪，他们均表示，接下来只要社区有需要，将尽心尽力配合社区开展相关工作。“儿子一直想入党，我告诉他，党员就是要在关键时刻站出来，为大家服务。”肖振亚说。(记者 王雨 通讯员 黄海英)