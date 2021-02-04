一笔来自病房的特殊党费

近日，偃师区顾县镇党委副书记李延梅收到了一笔500元的特殊党费。这笔特殊党费来自该镇中宫底村妇联主席曲桂香。此刻，曲桂香正躺在偃师人民医院疼痛科的病房里，连翻身都困难。

近日，偃师区顾县镇党委副书记李延梅收到了一笔500元的特殊党费。这笔特殊党费来自该镇中宫底村妇联主席曲桂香。此刻，曲桂香正躺在偃师人民医院疼痛科的病房里，连翻身都困难。

7月20日，暴雨导致中宫底村四条道路阻断，曲桂香带领巾帼志愿者积极参与清理淤泥、街道消毒等灾后重建工作。可是，连续多日的高强度工作，让她的腰椎间盘突出发作，双腿神经受压迫导致暂时丧失行动能力，被家人紧急送进了医院。

这些天，中宫底村开展疫情防控点布设工作，躺在病床上的曲桂香在微信群里看着大家忙前忙后，自己却不能到场帮忙，心里特别着急。

曲桂香思前想后，拿出手机给中宫底村党支部书记韩耀勤转了200元，让他给在卡点执勤的同志买点水和食物。随后，她又给顾县镇党委副书记李延梅转了500元，并留言：“李书记，我躺在病床上，看着你们都在疫情防控一线岗位上忙碌，作为一名共产党员和村两委干部，我却帮不上忙，心里特别着急、惭愧！我想向组织交纳500元特殊党费，尽一名共产党员的一点心意。相信在党的领导下，大家齐心协力，一定能早日战胜疫情！”

李延梅告诉记者，按照规定，党员自愿一次多交纳500元以上(含500元)、1000元以下的党费，可由所在基层党委代收，并提供该党员的简要情况，通过县级以上党委组织部直接转交省委组织部。目前，曲桂香交纳的特殊党费，正按规定办理上交手续。（记者 刘嘉仪 通讯员 王雷 许苗芳）