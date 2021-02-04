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洛龙区完成县乡党委换届
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.12 08:40

　　11日，记者从中国共产党洛龙区第五次代表大会上获悉，继高质量完成村(社区)“两委”换届工作后，按照中央和省委、市委统一部署，洛龙区在全市率先完成县乡党委换届。

　　洛龙区牢固树立正确用人导向，坚持好中选优、优中选强，通过换届实现领导班子结构进一步优化、整体功能进一步增强。新当选的33名区委委员中45岁以下13人，本科以上学历32人；新一届区委领导班子中，本科以上学历占比为100%。

　　据介绍，该区把政治建设标准摆在首位，把严的纪律贯穿换届全过程、各方面，坚决按政策、制度和程序办事，市委换届风气督导组全程指导，确保换届工作平稳有序推进。会议期间，组织党代表和换届工作人员签订换届纪律承诺书360余份等，组织开展了一系列谈心谈话活动，严格落实“六必谈”，利用12380信件、网络、电话、短信举报平台等接受各界监督，营造风清气正的换届环境。（记者 智慧 通讯员 惠双元）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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