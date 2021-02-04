老人不慎坠入枯井 消防救援人员紧急营救

日前，在孟津区麻屯镇韩庄村附近，一名年逾六旬的老人坠入一口枯井，消防救援人员快速赶赴现场救援。

日前，在孟津区麻屯镇韩庄村附近，一名年逾六旬的老人坠入一口枯井，消防救援人员快速赶赴现场救援。

9日15时许，消防救援人员在出警途中与报警人联系得知，老人在田间劳作时，不慎坠入枯井，报警人不清楚井下情况。消防救援人员到场后看到，枯井深10多米，井口直径不足1米，井口周边土质松软，有塌陷危险。他们用手电向井内照射，老人呈侧卧状态，意识模糊，无法正常沟通。

消防救援人员正在营救老人 （消防救援部门供图）

为防止救援时出现坍塌砸伤被困老人，消防救援人员首先对井口周围的土层进行了清理、固定。接着，他们在井口安装三脚架，使用移动供气源，向井下输送空气，安排一人戴着空气呼吸器，携带救生绳索和腰带等物品，通过救生吊带，缓慢下入井内。

到达井底后，消防救援人员发现老人受伤较重，无法自主挪动，于是，他使用绳索等将老人固定，给老人戴上头盔。

经过40分钟紧张营救，老人被人用绳索成功拉出，并送往医院治疗。(记者 郭秩铭 通讯员 王倩)