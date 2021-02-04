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提站位勇担当强责任 确保成功创建全国法治政府建设示范市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.12 08:42

　　昨日，市创建全国法治政府建设示范市办公室工作会议召开，总结前期工作，梳理布置下一步重点工作。

　　会议指出，全市各级各部门要提站位、勇担当、强责任，坚定信心，对照职责分工，用心、用情、用力做好各自工作，以创促建，推动法治政府建设向纵深推进。要主动认领落实责任，细分解、列清单、建台账，强化工作调度，压实责任链条，形成闭环运行，提高工作效率。要补短板、堵漏洞、强弱项，调高坐标、拉高标杆，对标指标体系，聚焦短板弱项，加强统筹协调，夯实基层基础，挖掘特色亮点，拿出更多实招、硬招啃下硬骨头、打好攻坚战，确保“规定动作”得高分、“高难动作”不失分、“自选动作”多加分。要强化督察落实，针对创建指标的重点难点堵点，突出目标导向、结果导向、问题导向，盯节点、抓重点、促提升，开展督察督办，下沉到执法一线，直插乡镇基层，组织开展全方位的模拟测评，真正把问题找出来，把短板补起来。要加强宣传引导，开展全方位、全平台、全领域、全覆盖宣传，营造铺天盖地的浓厚宣传氛围，确保成功创建全国法治政府建设示范市。（记者 申利超 通讯员 尚剑玲）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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