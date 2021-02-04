洛阳启动文明单位“四送一助力”专项行动

为更好地助力疫情防控，发挥文明单位示范引领作用，昨日，我市启动文明单位“四送一助力”专项行动。市委常委、宣传部部长王飞参加活动。 为更好地助力疫情防控，发挥文明单位示范引领作用，昨日，我市启动文明单位“四送一助力”专项行动。市委常委、宣传部部长王飞参加活动。 王飞一行先后来到河科大一附院新区医院、G30连霍高速洛阳站出口，慰问疫情防控一线的医护人员、民警和志愿者，详细了解核酸检测采样点规范设置、分院分区分级诊疗制度、入洛外地车辆管控措施等落实情况，叮嘱大家坚定信心、稳扎稳打，持续从严从紧从实从细做好疫情防控各项工作。 王飞指出，疫情防控形势严峻复杂，切断传染源、阻断疫情蔓延扩散的任务十分繁重，广大医护人员、公安干警、社区工作人员不辞辛苦、夜以继日奋战在疫情防控第一线。全市各级文明单位要积极面向疫情防控一线人员开展夏日送清凉、防疫送物资、餐点送盒饭、家庭送关怀、助力社区疫情防控“四送一助力”专项行动，为全市疫情防控贡献文明单位力量。要针对参与疫情防控一线人员的家庭情况，开展走访慰问和志愿服务活动，让疫情防控一线人员感受到温暖和关爱，帮助他们解除后顾之忧。要组织志愿者为社区群众提供体温监测、人员登记、食品配送等服务，做好核酸检测咨询引导和秩序维护，做好社区老年群体的数字化便民服务，加强防疫知识宣传，引导群众加强自我防护，筑牢坚实群众防线。（记者 李冰 通讯员 田利锋）