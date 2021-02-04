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洛阳人注意！自行成交、全款买卖二手房购房款需存入监管专用账户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.12 08:46

　　近日，我市调整存量房交易结算资金监管相关政策，今后，买卖双方不通过中介机构，自行成交、全款买卖二手房，也需要按照规定，将购房款存入监管专用账户，接受监管。

　　不管找中介还是自行交易，二手房买卖的钱都得存监管账户

　　7月26日，市住房保障和房产服务中心对《洛阳市存量房买卖合同网签备案和存量房交易结算资金监管办法》(简称办法)进行了修订完善。

　　相关部门负责人介绍，存量房指的是已购买或自建并取得房屋所有权证书(不动产权证书)的房屋，通俗来说，存量房交易就是买卖二手房。我市行政区范围内，存量房在交易时，需要根据规定，通过存量房买卖合同网签备案系统核验房屋信息、签订存量房买卖合同，完成合同备案。然后，买方将购房款存入由市住房保障和房产服务中心委托商业银行开立的存量房交易结算资金监管专用账户(简称监管专用账户)，受到监管，待完成不动产转移登记后，按照约定，再向卖方结算房款。因继承、析产、赠予、互换、直系亲属过户、强制执行、拍卖所取得的房屋，不实行存量房交易结算资金监管。

　　新修订的办法规定，买卖双方无论是通过房地产经纪机构，还是自行成交，无论是全款还是贷款，购房款的贷款首付部分或全款，都需存入监管专用账户，接受监管。

　　“这样可以有效保护交易资金的安全，保护交易双方合法权益，避免发生相关纠纷。”该负责人说。

　　网签备案、交易结算资金监管，应该这样办

　　市民买卖二手房，如何进行网签备案，并办理交易结算资金监管？

　　市住房保障和房产服务中心相关部门负责人说，市民自行协商成交的，可到市民之家一楼的市住房保障和房产服务中心窗口，核验房源信息，在网上签订洛阳市存量房买卖合同，打印合同并签名或签章，办理存量房资金监管业务，然后拍照上传买卖合同及相关资料并申请备案；通过房地产经纪机构买卖二手房的，市民可通过中介办理上述业务。

　　关键词：全款买房

　　如果买方是全款买房，交易双方当事人需凭存量房买卖合同、交易双方当事人身份证明、存量房交易结算资金托管证明，将购房款存入监管专用账户，监管银行出具资金监管存入凭证。

　　交易双方当事人凭存量房买卖合同、交易双方当事人身份证明、资金监管存入凭证等材料，到市民之家一楼的市住房保障和房产服务中心窗口办理交易备案手续；交易双方在完成不动产转移登记，买方取得不动产登记证书后，市房地产市场管理处发送放款指令，监管银行在2个工作日内将监管资金拨付至卖方账户。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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