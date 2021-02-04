市政协召开党组（扩大）会议

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记关于防汛救灾和疫情防控工作的重要指示精神，省委、市委关于防汛救灾、灾后重建和疫情防控工作相关会议精神，研究部署市政协贯彻落实工作。

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记关于防汛救灾和疫情防控工作的重要指示精神，省委、市委关于防汛救灾、灾后重建和疫情防控工作相关会议精神，研究部署市政协贯彻落实工作。

会议强调，要充分认识疫情防控的复杂性长期性，将切实抓好疫情防控工作作为重要政治任务，坚持戴着口罩抓协商，积极建言献策，提出有针对性意见建议，及时收集反映疫情方面的社情民意信息，凝聚万众一心抗击疫情的共识。要心怀“国之大者”，认真践行人民政协为人民的初心使命，积极投身防汛救灾和灾后重建工作，以实际行动诠释为国履职、为民尽责的使命与担当，在打赢防汛救灾和灾后恢复重建这场硬仗中展现政协作为、彰显政协担当。要着力加强政协机关政治建设，积极探索政治协商的有效方式，切实提高参政议政质量，高标准协调推动提案办理工作，为“建强副中心、形成增长极”作出积极贡献。

会议传达学习了省纪委关于以案促改工作的文件精神，听取市政协机关党组2021年上半年党的建设、党风廉政建设工作和意识形态责任制落实情况汇报，研究以案促改工作；会议还研究了市政协党组关于开展“弘扬伟大建党精神，争取更大光荣”主题活动方案等。（记者 李三旺 通讯员 冯波）