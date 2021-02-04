“线上快板”助力疫情防控

“出差归来早报告，主动隔离觉悟高。配合社区做防控，疫情面前敢担当。”近日，一个“线上快板”小视频在洛龙区开元路街道的多个小区微信群走红。
“出差归来早报告，主动隔离觉悟高。配合社区做防控，疫情面前敢担当。”近日，一个“线上快板”小视频在洛龙区开元路街道的多个小区微信群走红。
“出差归来早报告，主动隔离觉悟高。配合社区做防控，疫情面前敢担当。”近日，一个“线上快板”小视频在洛龙区开元路街道的多个小区微信群走红。
为更好地进行疫情防控宣传，开元路街道社区文化合作社成立了防疫宣传小分队，通过“线上快板”这一形式，倡导大家积极配合防控一线的社区工作人员，做好个人防护，助力疫情防控。（记者 郭飞飞 通讯员 张俊望 王蕊 摄影报道）
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