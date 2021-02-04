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徐衣显在金融工作专题会上强调：打造优质一流的现代化农商行城商行 为洛阳高质量发展提供有力金融支撑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.12 08:40

　　昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开金融工作专题会议，研究做大做强做优农商行、城商行等工作。

　　听取全市农商行系统总体运行情况汇报后，徐衣显强调，农商行是农村金融的“主力军”，也是深化地方金融机构改革的重点，要进一步深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述，抢抓国家、省政策重大机遇，聚焦发展定位，持续完善治理结构、加强内控管理，优化产品供给、创新发展模式，全面提升服务“三农”和小微企业的能力。要坚持问题导向，聚焦关键环节，澄清底数、细化清单、分类施策，精准有效防范化解各类风险，坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线。要压实地方金融部门牵头、农商行主体、相关部门协同等责任，健全工作机制，强化联动协作，凝聚工作合力，推动农商行实现本质安全、健康运行、高质量发展。

　　听取洛阳银行近年来工作情况汇报后，徐衣显强调，洛阳银行作为市管国有企业中唯一一家金融企业法人，在税收、资本收益、项目信贷等方面做出了较大贡献。在下步工作中，要增强服务中心大局的责任意识，坚定做大做强做优的发展信心，在丰资源、扩资产、优资质上不断发力见效，更好服务实体经济、地方发展。要坚持问题导向，标本兼治、内外并重，深化体制改革，完善运行机制，优化治理结构，改进评价办法，进一步提升市场化程度、现代化水平，增强发展内生动力和抗风险能力，不断强身健体，持续健康发展。要以结果为导向，坚持实事求是、回归本源，主动融入和服务“建强副中心、形成增长极”大局，强化主体意识、明晰角色定位、校准方向路径，积极探索契合洛阳战略、符合自身实际的经营理念、商业模式，优化投放结构，创新金融产品，增强服务实体经济的精准性、实效性，打造具有区域特色、综合带动的优质城商行。

　　王琰君等参加会议。（记者 孙自豪）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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