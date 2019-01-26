洛阳市医保局：暂停特殊疾病门诊集中认定 已认定的一次性享俩月门诊保障待遇

昨日，记者从市医疗保障局获悉，为做好疫情防控工作，市医保局对特殊疾病门诊集中认定、就医及支付办法作出相应调整。

昨日，记者从市医疗保障局获悉，为做好疫情防控工作，市医保局对特殊疾病门诊集中认定、就医及支付办法作出相应调整。

“疫情防控期间，考虑到特殊疾病门诊集中认定存在聚集风险，我们决定暂停相关认定，并在此基础上为患者做好保障。”市医保局待遇保障科科长刘剑说，此次调整，主要涉及我市特殊疾病门诊集中认定病种的报名及体检工作，各定点医疗机构需要通知已报名患者，并做好相关政策解释工作。

根据调整，近期待遇到期的集中认定特殊疾病门诊患者，暂时不再进行复核体检，待遇保障期延长至今年9月。职工医保参保人员，可打电话联系原认定体检医院或当地医保中心办理备案延期手续；城乡居民医保参保人员，可打电话联系当地医保中心办理备案延期手续。

刘剑说：“此次暂时实行2个月的长处方制度，将部分病种的8月、9月特殊疾病门诊医疗保障待遇合并支付，参保人员可凭定点医疗机构的处方，一次性享受两个月的门诊保障待遇。具体工作由认定的定点医疗机构、市民之家窗口或各县区经办机构负责。”

“具体恢复时间将根据疫情防控情况另行通知，非集中认定病种的认定工作仍按原办法执行。”刘剑说。（记者 王博东 通讯员 黄丛魁）