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电动自行车需按规定充电 杜绝长时间充电

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.12 08:28
洛龙区一小区建设的电动自行车智能充电桩

　　近日，涧西区一小区内电动自行车在充电过程中起火，万幸处置及时，未造成人员伤亡。连日来，记者走访发现，我市一些小区仍然存在“飞线充电”、智能充电桩使用率不高等情况。夏季气温较高，电动自行车火灾呈现上升趋势。市消防救援支队专业人士结合实例，给出了安全使用电动自行车指南。

　　电动自行车又“惹祸”，居民经历惊魂时刻

　　“太吓人了！如果不是扑救及时，后果不堪设想。”昨日，谈起一周前经历的那场火灾，涧西区中泰世纪花城小区居民董娜仍惊魂未定。

　　董娜是中泰世纪花城小区4期23号楼1单元的住户，4日凌晨3点30分左右，一辆停放在该单元负一层的电动自行车在充电过程中起火，引燃了周边多辆电动自行车和其他物品，浓烟迅速扩散。熟睡中的董娜等人在物业公司工作人员引导下安全下楼避险，随后消防救援人员到场扑救，所幸处置及时，事故未造成人员伤亡。

　　事发次日，记者在现场看到，起火单元门口拉起了警戒线，两名小区保安在场值守，不允许人员靠近，烟熏火燎留下的痕迹十分清晰，保洁人员正在清理炸裂脱落的瓷砖和被熏黑的墙面。

　　“负一层安装有电动自行车公用充电桩，我们推断事故由一辆充电中的电动自行车起火引发。目前，有关部门正在调查起火原因。”该小区物业公司相关负责人说，事发后，他们把居民安置到小区附近的一家酒店，等恢复居住条件后再安排他们回家。同时，小区物业公司、社区正着手对小区所有电动自行车充电设施进行安全隐患排查，避免再发生类似事故。

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[ 责任编辑：潘亮]
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