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洛阳“熊猫血”志愿者王修利：16年14次无偿献血 救人是咱的责任
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.12 09:10

　　近日，一辆献血车停放在市第一人民医院内，该院党委书记王修利健步走上献血车，无偿献血400毫升。作为“熊猫血”志愿者，这是他第14次无偿献血，16年累计献血5600毫升。

　　前些天，市第一人民医院接到我市开展“白衣天使无偿献血月”活动的通知，第一时间向全院职工发出倡议，52岁的王修利第一个报了名。他的血型是非常稀有的Rh阴性A型血。我国99%以上Rh血型者属阳性，Rh阴性血型者仅占人群的3‰至4‰，因此又被称为“熊猫血”。

　　2005年9月，王修利第一次无偿献血，几天后他接到市中心血站的电话，告知他是“熊猫血”，这一血型只能输注同类型血、互相救助。从那时起，他就下定决心随时为大家作贡献。

　　有一段时间，Rh阴性血由于用量少，只能在临床需要时应急献血，每次看到“洛阳稀有血型之家”微信群里通知需要A型血，王修利都会抽时间到献血屋献血。市中心血站负责人说：“他不仅自己献血，更难能可贵的是，无论在哪个工作岗位上，他都会为无偿献血公益事业提供力所能及的帮助！”

　　王修利担任解放军第534医院政委期间，每当我市出现季节性血液供应紧张的情况，他都会以献血者的身份发动医院官兵踊跃献血，还联系自己工作过的驻洛某部汽车营广大官兵应急献血。

　　他担任嵩县主管卫生工作的副县长时，协调解决嵩县献血房车停放、接水接电等实际问题，在嵩县2017年、2018年、2019年开展应急献血活动时，他3次都赶到现场无偿献血，起到了模范带头作用。

　　他担任市第五人民医院纪委书记时，我市开展应急献血活动，他发动职工献血，并再一次带头献血。

　　每年夏季是无偿献血的淡季，加上近段时间疫情防控进入临战状态，临床血液供应十分紧张。市卫健委决定在全市卫生健康系统开展“白衣天使无偿献血月”活动，弘扬抗疫精神，将“学党史、办实事”落实到行动中。在市第一人民医院的此次活动中，王修利积极参与，完成了第14次无偿献血。

　　“咱有‘熊猫血’，救人是责任！”王修利说，“作为一名共产党员，虽然工作岗位不断变化，但是作为献血者的身份不会变，挽救垂危生命、为民办实事的初心不会变！”（记者 仝景菁 通讯员 艾金宝 沈箬文）
[ 责任编辑：崔利利]
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