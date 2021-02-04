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洛阳对“万人助万企”“三个一批”活动和招商引资工作再推进再部署
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.12 08:20

　　筛选超百家优势企业开展专题帮扶、确保储备项目数量保持在开工项目的3倍以上、推进基金招商……昨日召开的全市“万人助万企”“三个一批”活动暨招商引资推进会透露，我市将采取一揽子“硬核”举措，扎实推进“万人助万企”“三个一批”活动和招商引资工作，为稳定经济运行、完成全年目标提供重要保障。

　　筛选超百家优势企业开展专题帮扶

　　“万人助万企”活动开展以来，我市在抓好省定12项任务的基础上，把推动产业链式发展、高质量发展作为重中之重，细化制定了5个方面27项具体工作措施。目前，全市1252名各级领导干部联系1632家企业，涵盖一产、二产、三产重点企业及各类园区、创新平台等各类市场主体。

　　今年上半年，全市共受理、交办企业反映问题2927个，目前已解决1145个，正在协调办理1782个。

　　据了解，我市将进一步完善企业反映问题受理机制。在省市领导包联、省工作组交办、市工作组收集、县区收集上报等4个问题受理平台的基础上，开通“万人助万企”活动企业反映问题网络受理平台，形成“4+1”问题受理平台。

　　精准助力企业高质量发展，是我市下一步的工作重点。我市在全市范围内，筛选超百家产业结构优、产品竞争力强、生产形势好的优势企业，开展专题帮扶；紧盯当前企业反映较为集中的资金、土地及电力供应不足等堵点难点开展帮扶；修订“三大改造”实施方案，力争全年完成316个、年度计划投资333.2亿元的“三大改造”项目。

　　紧盯“四率”，确保“三个一批”项目落地见效

　　我市“三个一批”活动开局良好，项目建设进展顺利。

　　下一步，我市将强化项目谋划储备，强力推进招商引资，紧盯签约项目落地率、落地项目开工率、开工项目投资率、投产项目达效率，确保“三个一批”项目顺利落地、加快建设、早日见效。

　　我市将紧盯签约项目落地，实行领导分包、协调推进、跟踪服务，确保三季度“签约一批”的22个项目中，9月底前开工12个、年底前再开工10个；加快开工项目进度，确保“开工一批”的44个项目9月底前完成投资70亿元以上，占年度计划投资的50%以上；对三季度“投产一批”的53个项目，逐一倒排工期、挂图作战，确保9月底前全部达产达效。

　　同时，我市还将扎实做好项目谋划，紧盯投资总额2910亿元、197个在谈项目，着力推动转化为签约项目；确保储备项目数量保持在开工项目的3倍以上，每个县区下半年储备2个50亿元以上的产业项目。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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