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【河洛党史故事】社会主义改造完成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.12 08:16

　　1953年，我党开始在全国范围内对资本主义工商业进行社会主义改造。对洛阳来说，这一改造从1950年就开始了。

　　1950年4月，洛阳市成立了中国土产公司洛阳支公司、华中煤建公司洛阳经营处、华中百货公司洛阳支公司，随后又成立了制鞋、针织、建筑合作社等，对部分资本主义工商业采取委托加工、计划订货、统购包销、委托经销代销等，把资本主义工商业引上了社会主义改造的轨道。

　　1953年，中共中央正式提出了过渡时期总路线。在总路线的指导下，社会主义改造在全国范围内开始进行。

　　我市积极行动，掀起了改造的热潮。同年11月16日，市第四次党代会通过了市委《关于执行对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造的决议》。市贸易公司扩大了对私营工业品和农副产品的收购，国家控制了粮、棉、油等主要轻工业原料，切断了城乡资本主义联系，大批私营企业转为国营批发机构。

　　随着国营经济进一步扩大，我市相继成立了纺织品公司、交电公司、医药公司、煤建公司、化工公司、石油公司、文化用品公司、零售公司、专卖公司等。到1954年年底，国营和合作社经济占全市经济总量的比例已达76%。

　　1956年1月20日，在资本主义工商业中，剧院业作为最后一个行业被批准公私合营，这标志着全市资本主义工商业全部实行公私合营。

　　1956年1月23日，洛阳市人民体育场，各界群众2万余人召开大会，进行盛大游行，庆祝洛阳市社会主义改造胜利完成。至此，全市资本主义工商业、交通运输业和手工业的社会主义改造取得全面性的胜利。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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