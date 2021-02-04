昨日下午，全市“万人助万企”“三个一批”活动暨招商引资推进会召开，市委副书记、代市长徐衣显出席会议并讲话，强调要树牢“项目为王”理念，扎实开展“万人助万企”“三个一批”活动，强力推进招商引资，促进经济稳中有进、稳中向好，确保实现全年经济发展目标、实现“十四五”开好局起好步。

徐衣显在全市“万人助万企”“三个一批” 活动暨招商引资推进会上强调

坚持项目为王企业为大招商为要

促进经济运行稳中有进稳中向好

昨日下午，全市“万人助万企”“三个一批”活动暨招商引资推进会召开，市委副书记、代市长徐衣显出席会议并讲话，强调要树牢“项目为王”理念，扎实开展“万人助万企”“三个一批”活动，强力推进招商引资，促进经济稳中有进、稳中向好，确保实现全年经济发展目标、实现“十四五”开好局起好步。

徐衣显强调，一要坚持问题导向，精准有效服务企业。坚持“服务企业就是服务大局”理念，强化主体意识，主动履责尽责，改进工作作风，聚焦企业发展和项目建设中的“急难愁盼”问题，做实做细问题梳理、台账管理、动态调整等基础性工作，落实“13710”工作机制，切实提高服务主动性、帮扶精准度、问题解决率、企业获得感。二要聚焦重点难点，加强要素协调保障。常态化开展银企对接，完善融资平台，缓解资金紧张。开展“百园增效”，推进“点状供地”，促进“腾笼换鸟”，拓展用地空间。建立“三张清单”，搭建“直通桥梁”，保障企业用工。坚持守住底线、不越红线、不碰高压线，统筹环保容量，争取环境空间。三要筑牢项目支撑，强力推进“三个一批”。强化“项目为王”理念，加强对接、持续跟踪，推动在谈项目签约落地；畅通项目审批“绿色通道”，打通要素保障“关键环节”，确保项目按时开工、顺利推进；倒排工期、挂图作战、强化督导，确保三季度末“投产一批”项目达产达效；科学谋划、动态调度，确保储备数量保持在开工项目3倍以上，形成梯次推进、滚动发展的项目建设良性循环。四要创新方法模式，提升招商引资质效。思想解放要突破，甘当“服务员”“店小二”，主动出击、专业招商。主攻方向要聚焦，立足现有基础、瞄准目标区域，做好强链建链补链延链文章，前瞻引进潜力企业、重大项目。招商方式要创新，灵活运用产业引导基金等资本招商方式，助力产业转型升级。制度机制要实效，坚持以亩产论英雄，完善评价考核机制，实现效益效果最大化。营商环境要提升，深化“放管服效”改革，开展“新官不理旧账”清查整改，构建亲清政商关系。五要完善工作机制，加大督导考核力度。主要领导靠前指挥、躬身入局、示范带动，优化完善分包联企、问题收集、专班协调等推进机制，加大跟踪督办、协调保障等支持督导力度，严格结果考核、成效评价等奖惩举措，激发全市上下抓项目、助企业、促招商的积极性、创造性。

会议还对做好常态化疫情防控，守牢不发生本地感染底线等进行了部署。

王琰君、魏险峰、侯占国参加会议。（记者 李三旺 智慧）